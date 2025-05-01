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Купить квартиру в Vila Nova de Gaia, Португалия

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23 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 6/7
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий. Всего в комплексе 157 квартир от 1 до 5 спал…
$797,732
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$356,750
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
$762,451
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни 95 м2 с балконом 11 м2 и гаражом на 2 авто в новом комплексе в  Vila Nova…
$310,316
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в новом здании рядом с  Arrábida ShoppingКомплекс благодар…
$283,135
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
$552,680
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Lavadores Lounge, современный кондоминиум в Канидело.Этот современный и знакомый комплекс им…
$410,546
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни  95м2 с балконом 11м2 в новом комплексе рядом с Gaia Shopping в районе Vi…
$310,316
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Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
$243,496
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 118 кв. м и балконом 9 кв. м в новейшем жилом комплексе …
$424,703
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Новая светлая квартира с 2 спальнями, 96 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка …
$492,655
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Квартира 5 комнат в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 5 комнат
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Этаж 7/7
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий. Всего в комплексе 157 квартир от 1 до 5 спал…
$1,52 млн
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$293,328
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$407,714
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$554,945
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 4
Эта квартира расположена на первой линии пляжа с видом на море. Кроме того, квартира предлаг…
$1,39 млн
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Квартира 3 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Квартира Дуплех с 2-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на …
$833,875
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 88 кв. м, балконом площадью 9 кв. м и 1 парковочным местом н…
$390,726
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
$924,746
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Новая светлая квартира с 1 спальней, 54 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка с…
$322,774
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Параметры недвижимости в Vila Nova de Gaia, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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