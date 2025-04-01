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Купить квартиру в Tavira, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 104 кв. м, двумя балконами площадью 3 и 6 кв. м и 1 парко…
$475,977
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$346,165
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира 2 спальни площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2,  в новом эксклюзивном кондоминиуме…
$394,845
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Квартирас 2 спальнями площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2, в новом эксклюзивном кондоминиу…
$394,845
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