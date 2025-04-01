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Купить квартиру в Tavira, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$346,165
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов