Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Setúbal
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Setubal, Португалия

;
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$893,083
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$557,683
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти