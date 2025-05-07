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Дуплексы с гаражом в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$547,017
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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