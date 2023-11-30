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Купить квартиру в Sao Clemente, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Loule, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
€460,000
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Квартира 3 спальни в Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
€320,000
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Квартира 3 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Квартира 3 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€285,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€210,000
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Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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