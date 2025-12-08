Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Quarteira
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Quarteira, Португалия

виллы
36
3 объекта найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,97 млн
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
$1,80 млн
Оставить заявку
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,61 млн
Оставить заявку
OneOne
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Quarteira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти