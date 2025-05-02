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Купить квартиру в Portimao, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$437,751
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Ощутите максимальный комфорт и роскошь в этих потрясающих новых апартаментах в Портимане, Ал…
$447,905
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$428,725
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 3 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$789,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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