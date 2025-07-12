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Квартиры-студии в Portimao, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Студия 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Этот трехспальный таунхаус для продажи расположен в Mexilhoeira Grande, расположен в жилом р…
$933,606
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Студия 3 спальни в Portimao, Португалия
Студия 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этот таунхаус с 3+1 спальней на продажу расположен на окраине Портимао, всего в нескольких м…
$869,017
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

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