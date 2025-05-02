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Купить квартиру в Portimao, Португалия

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
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$437,751
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 4 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$609,241
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 2 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,749
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Ощутите максимальный комфорт и роскошь в этих потрясающих новых апартаментах в Портимане, Ал…
$447,905
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$428,725
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/15
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,210
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 159 кв. м, с балконами площадью 66 кв. м и 2 парковочными…
$532,294
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Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$224,517
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 3 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$789,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 84 кв. м, балконом площадью 15 кв. м и 1 парковочным местом,…
$436,028
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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