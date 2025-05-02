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Купить квартиру в Portimao, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 159 кв. м, с балконами площадью 66 кв. м и 2 парковочными…
$532,294
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Квартира 3 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 3 комнаты
Alvor, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$789,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

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