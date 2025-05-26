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Пентхаусы возле озера в Португалии

Лиссабон
6
Loule
6
Quarteira
6
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1 объект найдено
Пентхаус в Estrela, Португалия
Пентхаус
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Португалии

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