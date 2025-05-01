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Пентхаусы с гаражом в Португалии

Лиссабон
6
Loule
6
Quarteira
6
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2 объекта найдено
Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,08 млн
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Параметры недвижимости в Португалии

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