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Купить квартиру в Olhao, Португалия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Quelfes, Португалия
Квартира 4 комнаты
Quelfes, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Эти фантастические апартаменты с тремя спальнями предлагают общую площадь 115 м², включая дв…
$436,578
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Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Эти просторные апартаменты с современной архитектурой расположены в тихом районе в Келфеше, …
$446,841
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Квартира 3 комнаты в Quelfes, Португалия
Квартира 3 комнаты
Quelfes, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1
Этот фантастический T2 предлагает общую площадь 69 м², включая два балкона площадью 19 м² и …
$285,348
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Квартира 3 комнаты в Olhao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Olhao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Этаж 5
Квартира T2, расположенная рядом с портом в Olhão, в регионе Алгарве. Эта квартира выделя…
$794,367
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

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