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Купить квартиру в Olhao, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Эти просторные апартаменты с современной архитектурой расположены в тихом районе в Келфеше, …
$446,841
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
$334,099
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

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