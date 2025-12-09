  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Aguas Santas
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Aguas Santas

Лиссабон
6
Порту
2
Cascais
2
Oeiras
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Показать все Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
$357,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 …
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти