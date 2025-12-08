  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Porto

Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Порту, Португалия
от
$228,296
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 47–383 м²
1 объект недвижимости 1
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлаг…
Жилой комплекс Loja Bijou
Порту, Португалия
от
$247,671
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Площадь 69–290 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с исто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
156.0 – 220.0
908,798 – 1,19 млн
Квартира 4 комнаты
290.0
1,52 млн
Магазин
69.0
361,189
Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
$357,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 …
