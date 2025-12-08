Порту, Португалия

Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлаг…