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Виллы с видом на море в Мадейре, Португалия

Фуншал
10
Calheta
4
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
$586,881
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$667,066
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$849,405
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Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€!   …
$800,136
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Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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