  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в Лиссабоне, Португалия

1 объект найдено
Пентхаус в Alcabideche, Португалия
Пентхаус
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти ап…
$3,25 млн
Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

