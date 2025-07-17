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Пентхаусы с бассейном в Лиссабоне, Португалия

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3 объекта найдено
Пентхаус в Alcabideche, Португалия
Пентхаус
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти ап…
$3,23 млн
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,94 млн
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Пентхаус в Misericordia, Португалия
Пентхаус
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
$5,92 млн
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TekceTekce
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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