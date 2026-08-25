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Пентхаусы в Cascais, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Alcabideche, Португалия
Пентхаус
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти ап…
$3,24 млн
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,96 млн
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