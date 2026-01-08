Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Leiria, Португалия

Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$595,450
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$653,828
Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$828,397
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$883,623
