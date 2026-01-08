Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Leiria, Португалия

Obidos
28
Дом 1 спальня в Obidos, Португалия
Дом 1 спальня
Obidos, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Дом 3 спальни в Obidos, Португалия
Дом 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
3-комнатный дом с 185 м2 валовой строительной площади, частный бассейн и сад, расположенный …
$699,362
Дом 3 спальни в Obidos, Португалия
Дом 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
3-комнатная вилла площадью 260 кв.м. (грубая строительная площадь), с частным садом и бассей…
$729,718
AtlantaAtlanta
Дом в Лейрия, Португалия
Дом
Лейрия, Португалия
Площадь 2 000 м²
Хранилище площадью 2000 кв.м. расположено на плоском участке земли площадью три гектара и ин…
$1,40 млн
TekceTekce
Дом 3 спальни в Obidos, Португалия
Дом 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Вилла с 3 спальнями с 263 кв.м общей частной площади, частным садом и бассейном и двумя парк…
$1,17 млн
VernaVerna
Дом 5 спален в Obidos, Португалия
Дом 5 спален
Obidos, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
"5-комнатная вилла, 310 кв. м (грубая строительная площадь), сад, частный бассейн и парковка…
$1,58 млн
Дом 4 спальни в Obidos, Португалия
Дом 4 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с 4 спальнями, расположенная на участке площадью 1769 кв.м., площадью 250 кв.м. (груба…
$1,34 млн
Дом 4 спальни в Obidos, Португалия
Дом 4 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Под строительство 4-комнатная вилла с 296 кв.м валовой строительной площади, бассейном и чет…
$3,27 млн
Дом 1 спальня в Obidos, Португалия
Дом 1 спальня
Obidos, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,27 млн
Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$595,450
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$694,692
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$653,828
Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$408,642
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$408,642
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$408,642
Вилла в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$461,182
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на территор…
$373,616
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$437,831
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
$420,318
Вилла в Coimbrao, Португалия
Вилла
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$461,182
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$420,318
Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
