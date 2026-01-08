Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Leiria
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Leiria, Португалия

Obidos
28
10 объектов найдено
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$694,692
Оставить заявку
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$653,828
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$408,642
Оставить заявку
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$408,642
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на территор…
$373,616
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$437,831
Оставить заявку
Вилла в Coimbrao, Португалия
Вилла
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$461,182
Оставить заявку
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$420,318
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$883,623
Оставить заявку

Типы недвижимости в Leiria

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти