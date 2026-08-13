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Жилье в Leiria, Португалия

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Obidos
48
Caldas da Rainha
22
72 объекта найдено
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Discover sophisticated coastal living in this 4 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf …
$1,16 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,01 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,24 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Enjoy spacious coastal living in this 3 bedroom apartment at West Cliffs Ocean and Golf Reso…
$913,324
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Experience refined coastal living in this 2-bedroom twin villa at West Cliffs Ocean and Golf…
$809,275
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,24 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,00 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$799,211
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$415,047
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$432,341
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$403,518
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,23 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,03 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$403,518
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Nestled among tranquil pine forests in the highly sought-after region of Caldas da Rainha, R…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,23 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$685,981
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