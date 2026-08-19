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Таунхаусы в Leiria, Португалия

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Obidos
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4 объекта найдено
Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$648,171
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Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$405,107
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Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$405,107
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
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Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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