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Виллы около гольф-клуба в Lagoa, Португалия

Lagoa e Carvoeiro
20
Carvoeiro
18
Estombar e Parchal
4
Estombar
3
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1 объект найдено
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

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