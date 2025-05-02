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Виллы с садом в Lagoa, Португалия

Lagoa e Carvoeiro
20
Carvoeiro
18
Estombar e Parchal
4
Estombar
3
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2 объекта найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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