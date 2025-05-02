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Таунхаусы с террасой в Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$385,064
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с садом
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