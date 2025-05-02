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Купить квартиру в Lagoa, Португалия

Lagoa e Carvoeiro
10
Carvoeiro
8
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$372,314
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Lagoa

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
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