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Виллы с видом на горы в Фуншале, Португалия

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Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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