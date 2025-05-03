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Виллы около гольф-клуба в Фуншале, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$486,992
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Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

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