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139 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
5
5
445 м²
5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
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Дом 4 спальни
Oia, Португалия
4
4
240 м²
€217,000
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Вилла
Sintra, Португалия
169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
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Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
10
4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
3
241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
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Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
3
2
162 м²
€319,500
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Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
3
4
199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
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Дом 5 спален
Canecas, Португалия
5
3
196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
€470,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
3
266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
3
360 м²
Вилла расположена в районе курорта Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
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Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
3
142 м²
€99,500
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
3
190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Coimbrao, Португалия
3
152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
5
4
458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
4
185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
3
160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
3
152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
5
292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
4
291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Дом
Sao Bernardo, Португалия
126 м²
Дом в руинах, преподаваемый на месте для сдачи, с возможностью восстановления или строительс…
€85,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
4
282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
5
292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
4
4
503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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