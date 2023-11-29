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Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
10
4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
3
266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
5
4
458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
3
337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
4
4
503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
6
6
269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
3
3
317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
6
449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
8
384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
4
4
360 м²
3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
4
264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни
Лиссабон, Португалия
3
154 м²
Moradia no centro histórico de Cascais, dentro de Avenida 25 de Abril. Com rendimento garant…
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
4
4
3
€1,25 млн
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Дом 5 спален с Spalni
Cascais, Португалия
5
7
€5,10 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
4
265 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,70 млн
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Дом 5 спален
Лиссабон, Португалия
6
5
223 м²
8/2
Вилла с уединением, на 580 м2 земли. 223м2 жилой площади Дом Вилла с уединением, была постр…
€720,000
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Вилла 1 спальня
Лиссабон, Португалия
1
203 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
4
210 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
4
210 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
4
270 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
4
341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл премиум-качества, расположе…
€1,07 млн
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Особняк 5 спален
Лиссабон, Португалия
9
7
694 м²
Эта роскошная вилла с 5 спальнями расположена в престижном районе Кинта-да-Маринья, в 10 мин…
€5,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
3
225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
€3,10 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
6
6
250 м²
3
Эта совершенно новая современная вилла расположена в тихом жилом районе Birre, в 5 минутах о…
€1,98 млн
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Таунхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
5
5
4
Великолепный четырехэтажный таунхаус расположен в самом сердце Кашкаиш. Этот утопающий в зел…
€1,95 млн
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Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
9
4
Прекрасная вилла в отличном состоянии располагается в элитном районе в чудесном прибрежном г…
€1,58 млн
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Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия
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