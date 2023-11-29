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Дуплексы в Центральный регион, Португалия

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12 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
€510,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
€890,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
€1,15 млн
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в West, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
West, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
€1,09 млн
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
€724,500
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
€530,000
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
€518,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
€1,76 млн
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
€890,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
€925,000
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
€750,000
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Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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