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Таунхаусы в Центральный регион, Португалия

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10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000
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Таунхаус 2 спальни в Ajuda, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ajuda, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
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Таунхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Великолепный четырехэтажный таунхаус расположен в самом сердце Кашкаиш. Этот утопающий в зел…
€1,95 млн
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Таунхаус с мебелью, с кондиционером, в центре города в Cascais, Португалия
Таунхаус с мебелью, с кондиционером, в центре города
Cascais, Португалия
Площадь 290 м²
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
€796,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 359 м²
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…
€640,000
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Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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