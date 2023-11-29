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Виллы в Центральный регион, Португалия

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75 объектов найдено
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Площадь 169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
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Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
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Вилла 3 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
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Вилла 5 спален в West, Португалия
Вилла 5 спален
West, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Захватывающая вилла выделяется на участке 710 м ² в эксклюзивном районе Рестело. Район тихий…
€4,95 млн
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Вилла 6 спален в Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 9 спален в Belmonte, Португалия
Вилла 9 спален
Belmonte, Португалия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 297 450 м²
Located in Serra da Estrela Natural Park, close to Belmonte, a medieval town, where the larg…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
€850,000
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Вилла 4 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 4 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 846 м²
Эксклюзивная вилла, вставленная в роскошный кондоминиум Прайя д'эль Рей, в Обидуш. Эта фанта…
€1,90 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,90 млн
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Параметры недвижимости в Центральный регион, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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