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Дома в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Oeiras, Португалия
Дом 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Дом площадью 370 кв. м на участке площадью 1140 кв. м, построен в 2005 году, современный сти…
$2,18 млн
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Замок 10 комнат в Лиссабон, Португалия
Замок 10 комнат
Лиссабон, Португалия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
$12,51 млн
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Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,73 млн
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Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Oeiras, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$2,79 млн
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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