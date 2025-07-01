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Коммерческая недвижимость в Зомбках, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 589 м² в Зомбки, Польша
Коммерческое помещение 589 м²
Зомбки, Польша
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Этаж 1/3
Продаётся дом 9 комнат, 589 м², участок 504 м², рядом SKM, исключительная инвестиционная нед…
$678,335
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