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Коммерческая недвижимость в Воломинском повяте, Польша

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Зомбки, Польша
Коммерческое помещение 95 м²
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся полностью оборудованный ресторан площадью 95 м² в городе Ząbki, недалеко от Варшав…
$52,024
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Коммерческое помещение 132 м² в Марки, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Марки, Польша
Число комнат 8
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение площадью 131 м² в Marki. Просторное помещение включает четы…
$167,897
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Коммерческое помещение 589 м² в Зомбки, Польша
Коммерческое помещение 589 м²
Зомбки, Польша
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Этаж 1/3
Продаётся дом 9 комнат, 589 м², участок 504 м², рядом SKM, исключительная инвестиционная нед…
$678,335
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Коммерческое помещение 136 м² в Марки, Польша
Коммерческое помещение 136 м²
Марки, Польша
Число комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
$166,481
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