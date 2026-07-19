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Квартиры с видом на горы в Воломинском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в новом доме 2021 года постройки. Расположена на 2-м этаже с видом на парк в…
$167,093
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Агентство
Mazur Estate
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Типы недвижимости в Воломинском повяте

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Параметры недвижимости в Воломинском повяте, Польша

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