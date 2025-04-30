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Квартиры в Воломинском повяте, Польша

Марки
19
gmina Radzymin
18
Радзымин
18
Зомбки
11
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51 объект найдено
Квартира 1 комната в Зомбки, Польша
Квартира 1 комната
Зомбки, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Продается студия на третьем этаже с санузлом и балконом, идеально подходящая для одного или …
$146,447
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Продается уютная 3-комнатная квартира площадью 50,35 м² в зеленой и безопасной части города …
$177,961
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Квартира в рядном доме с отделкой качественными материалами «для себя», что обеспечивает над…
$189,477
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры площадью 88,69 м², расположенной в Ząbkach на ул. Sikorskiego 33D. Квартир…
$238,857
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается современная 3-комнатная квартира в Ząbki на ul. Stefczyka.  Площадь 54,05 м², расп…
$206,476
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Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 32 м², расположенная на 3-м этаже низкого зда…
$127,223
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Продается 5-комнатная квартира в Marki на ул. Okólna, в уютном комплексе Makówko рядом с War…
$240,898
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира в новом доме, сданном в эксплуатацию в 2024 году, в закрытом комплексе …
$220,249
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продается просторный двухуровневый дом в Марках, по адресу ul. Legionowa 55. Общая площадь 1…
$237,955
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира без платы за обслуживание с собственным садом 80 м² и парковочным местом …
$207,222
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продаётся просторная квартира в тихом и уютном четырехквартирном доме с собственным входом и…
$198,439
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продается уникальная квартира в тихом и спокойном районе Marki.   Основные преимущества недв…
$270,339
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Квартира в Marki: - сад 40 м2, - функциональная планировка, - двусторонняя квартира, - кладо…
$196,903
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Квартира в Марки, Польша
Квартира
Марки, Польша
Площадь 67 м²
Этаж 3
Ближе, чем вы думаете Markowy Targówek расположен на границе Таргувека и Марки, недалеко …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Продается 3-комнатная квартира площадью 74 м² с балконом, расположенная на 1-м этаже в небол…
$226,561
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира в Turow, Польша
Квартира
Turow, Польша
Описание недвижимостиПредлагаем на продажу уникальную инвестиционную землю, расположенную в …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С КУХНЕЙ, MARKI УЛ. SŁONECZNA 5A. Правовая форма: отдельная с…
$212,542
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Ближе, чем вы думаете Markowy Targówek расположен на границе Таргувека и Марки, недалеко …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 4 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
Продается просторная и светлая 4-комнатная квартира площадью 70,5 м², расположенная на улице…
$220,302
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Типы недвижимости в Воломинском повяте

двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Воломинском повяте, Польша

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