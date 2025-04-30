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Квартиры с гаражом в Воломинском повяте, Польша

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Воломинском повяте

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Воломинском повяте, Польша

с террасой
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