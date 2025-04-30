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Долгосрочная аренда студий в Варшаве, Польша

Студия Удалить
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38 объектов найдено
Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
BIG Studio 33m2 с отдельной кухней и лоджией, улица Каролкова, Вола, Варшава10 мин пешком до…
$935
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Расположение: Уголок Saska & Zwycięzców Разработчик: Spacious Studio 5 этаж (с лифтом и балк…
$842
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира-студия (25 м2) для аренды в Суваке 11 на Варшаве Мокотов.Хорошая локализация, где в…
$840
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Совершенно новая квартира-студия с энтрезолом с настоящей кроватью. Улица Львовская, Центр г…
$828
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
SPACIOUS Studio с отдельной спальней и лоджией, Колехова, 19-й округ, Вола, ВаршаваРазмер: 4…
$1,269
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Комфортабельная и современная квартира-студия, площадью 30 90 м2, на 4 этаже, расположена в …
$951
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Яркая квартира-студия площадью 32 м2, расположенная на четвертом этаже многоквартирного дома…
$1,234
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
В аренду – свежеотреставрированная и удобная студия с полноразмерной кроватью на улице Севье…
$906
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Просторная и очень яркая студия после генерального ремонта с кухонькой и ванной комнатой общ…
$973
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира-студия в аренду площадью 28 м2, расположенная на 1 этаже с балконом.Квартира состои…
$935
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
Расположен в Стара-Охота, в Уль. Grójecka 35.Хорошее расположение, с близкими коммерческими …
$748
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Для аренды однокомнатная квартира, расположенная на улице Gościeradowska 1A в Варшаве (район…
$720
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$725
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
Уютная студия по аренде - Остробрамска 100Расположение: Ostrobramska 100, 1-й этаж Размер: 1…
$614
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Новый жилой комплекс (2023) рядом с Мариной Мокотов. Квартира-студия в аренду (23,63 м2), на…
$853
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Красивая уютная студия на улице Włodarzewska - Ochota - закрытый район с охранойМестонахожде…
$775
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Небольшая студия рядом с Медицинским университетом, улица Racławicka 142, Охота, Варшавадост…
$721
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Для аренды Современная, полностью меблированная квартира-студия – расположена на углу улиц О…
$933
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Современная уютная студия Улица Львовская - Центр города, Варшава Полностью меблированная и …
$748
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением однокомнатной квартиры-студии площадью 20 м2. Эта…
$935
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$775
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Квартира-студия в недавно построенном здании в Ул. Koprzywiańska 5 (рядом с конечной останов…
$746
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Современная студия для аренды - рядом с метро Pola MokotowskieРасположение: улица Баторего, …
$653
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Квартира-студия с частной террасой на верхнем этаже здания в недавно построенном многокварти…
$748
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия MODERN + балкон на улице Bluszczańska, Mokotów, Warsawадрес: Bluszczańska 69 Размер: …
$933
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
SPACIOUS Studio с отдельной спальней, улица Stanów Zjednoczonych, Прага, Варшаваадрес: улица…
$962
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Современная квартира-студия с балконом, расположенная по адресу Józefa Siemieńskiego 3 на 4-…
$826
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Современная, просторная студия, расположенная в одном из лучших районов Варшавы - Plac Zbawi…
$746
в месяц
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Студия 1 комната в Варшава, Польша
Студия 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Квартира-студия расположена на 1-м этаже в отремонтированном здании. Мебель и оборудование (…
$813
в месяц
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Студия 2 комнаты в Варшава, Польша
Студия 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Для аренды привлекательной квартиры в Повисле
$1,051
в месяц
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