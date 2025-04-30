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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Варшаве, Польша

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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду солнечная, просторная, двухкомнатная квартира площадью 37 м2, расположенная…
$1,013
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Варшава Targówek, ул. Miedza. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 3800 злотых. КВАРТИРА С ПОЛН…
$939
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Предлагаем в аренду тихую, солнечную квартиру, состоящую из 3 отдельных комнат, отдельной св…
$928
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Варшава Wola Nowolipki, ул. Dzielna. Cдаётся 2-х комнатная квартира за 5500 злотых. 2-комнат…
$1,434
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/6
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Elektryczna. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 12500 злотых…
$3,088
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Сдается новая двухкомнатная квартира в Марках на улице Spacerowa. Находиться прямо перед лес…
$1,211
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Сдаётся 2-х комнатная отремонтированная квартира в отличном месте! САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: …
$850
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 7/7
Сдаётся современная 4-комнатная квартира с террасой в инвестиционном комплексе SOHO, Praga-P…
$2,262
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Сдаётся идеальный 7-комнатный дом (Bliźniak). Отличное расположение в Mokotowie на ул. Wita …
$3,455
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Сдаётся солнечная, с кондиционером, свежеокрашенная 3-х комнатная квартира. Просторная гост…
$719
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Сдается 1-комнатная квартира 30м2 с балконом на улице Józefa Siemieńskiego 3, Ochota , распо…
$822
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
$665
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

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