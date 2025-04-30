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Дуплексы в Варшаве, Польша

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14 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
НОВЫЙ ПРОЕКТ - полуотдельные дома в классическом, элегантном стиле.Дом 149м2, где на первом …
$401,596
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
We would like to invite you - new, finished semi-detached houses for sale. PURCHASE FROM DEV…
$373,544
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
You are welcome, for sale a ready-built 6-room house with a garage for two cars, on a plo…
$540,011
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Elegancki dom (25) w zielonej części warszawskiej dzielnicy Białołęka. Dom w zabudowie bliźn…
$546,826
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. Дома от застройщика будут по…
$457,178
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Предлагаемый дом трехэтажный. На первом этаже у нас есть гостиная площадью более 40 м2, мини…
$442,382
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
NEW PROJECT - semi-detached houses in a classic, elegant style. The house is 149m2, where…
$408,921
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO…
$373,544
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Новый дом и ключПредлагаемый здесь дом представляет собой полуотдельное здание. Построен по …
$523,547
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO…
$457,178
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Дом: один из 12 домов в Варшаве. Каждый дом имеет пять комнат на 3 этажах.Стадия III – идеал…
$316,387
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Дуплекс 4 комнаты в Варшава, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Финишированные дома ждут новых владельцев. ЭЛЕГАНТНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ В ЗЕЛЕНОМ НЕЙГБОРХОДЕ. Ум…
$300,680
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Дуплекс 5 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Новый дом и под ключ Предлагаемый здесь дом представляет собой двухквартирное здание. Постро…
$530,965
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

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