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Коммерческая недвижимость в Шамотульском повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 54 м² в Kasinowo, Польша
Коммерческое помещение 54 м²
Kasinowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Очень ухоженная и со вкусом законченная, бесплатная квартира для продажи в Kąsinowo около Sz…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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