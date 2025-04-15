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Жильё в Свентокшиском воеводстве, Польша

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира в Wiosna, Польша
Квартира
Wiosna, Польша
Площадь 600 м²
Продается участок в интимном усадебном комплексе в муниципалитете Кшикосы около среды Велико…
$20,902
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Etalon Estate Group
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Квартира в Wiosna, Польша
Квартира
Wiosna, Польша
Площадь 2 004 м²
Продается уникальный участок с водохранилищем в интимном посылочном комплексе в муниципалите…
$52,652
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Chyby, Польша
Квартира
Chyby, Польша
Площадь 652 м²
Престижная резиденция в Нидерландах – комфорт и простор для многодетной семьи
$1,98 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Вилла 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сендзишув, Польша
Вилла 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сендзишув, Польша
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
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Параметры недвижимости в Свентокшиском воеводстве, Польша

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