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Жильё в Сьремском повяте, Польша

gmina Srem
7
gmina Brodnica
3
Сьрем
3
11 объектов найдено
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 340 м²
Сервисное здание с инвестиционным потенциалом – Шрем, ул. Варштов
$158,443
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Квартира в Esterpole, Польша
Квартира
Esterpole, Польша
Площадь 14 000 м²
Мы представляем на продажу землю с потенциалом 1,4 га, расположенную в живописной среде поле…
$259,222
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Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 360 м²
Для продажи уникальное здание площадью 360 м2 расположено в центре Шрима, недалеко от рыночн…
$184,894
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Квартира в Jaszkowo, Польша
Квартира
Jaszkowo, Польша
Площадь 1 003 м²
Рекомендую привлекательную строительную площадку, расположенную недалеко от леса в живописно…
$36,767
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Дом в Zbrudzewo, Польша
Дом
Zbrudzewo, Польша
Площадь 190 м²
Представляю вам привлекательное предложение отдельно стоящего дома типа, расположенного в Зб…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Psarskie, Польша
Квартира 3 комнаты
Psarskie, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
$51,580
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Квартира 3 комнаты в Сьрем, Польша
Квартира 3 комнаты
Сьрем, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Описание имущества:
$79,354
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Дом в Luciny, Польша
Дом
Luciny, Польша
Площадь 160 м²
Я рекомендую уникальный односемейный дом площадью 152,08 м2. Недвижимость расположена на зем…
$230,126
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Квартира в Jaszkowo, Польша
Квартира
Jaszkowo, Польша
Площадь 5 015 м²
Рекомендую привлекательные строительные площадки, расположенные недалеко от леса в живописно…
$176,165
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Комната в Mechlin, Польша
Комната
Mechlin, Польша
Площадь 180 м²
Семейный дом с двумя гаражами, большим садом и потенциалом – Мечлин к. Шриму
$243,352
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Квартира в Дольск, Польша
Квартира
Дольск, Польша
Площадь 260 м²
Представляю на продажу уникальную недвижимость, расположенную на очень большой земельной пло…
$658,432
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Типы недвижимости в Сьремском повяте

квартиры

Параметры недвижимости в Сьремском повяте, Польша

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