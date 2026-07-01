Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Поморское воеводство
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Гараж

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Поморском воеводстве, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
Квартира в доме 2024 года постройки! Предлагаем вам ознакомиться с предложением аренды уник…
$742
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Поморском воеводстве, Польша

с видом на горы
с видом на море
Realting.com
Перейти